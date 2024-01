Sky, Modugno: "Il Napoli è andato a Riyadh in condizioni pessime. Arbitro Rapuano? Ha una grande colpa"

Francesco Modugno, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato di mercato e della sconfitta del Napoli in Supercoppa.

"Il Napoli è andato a Riyadh in condizioni pessime e con poca consapevolezza di sé stesso. Gli azzurri però in campo si sono risistemati in campo e, dopo una buona vittoria con la Fiorentina, stasera sono arrivati vicini a scrivere una bella pagina. Stasera si affrontava un avversario che ha tutto più di te e il gol nel finale fa male, ma può dare anche qualcosa per il futuro. Rispetto a come è partito, c'è una squadra migliore.

Il Napoli non ha mai dato idea di poter controllare la partita, ma si è difeso bene e con ordine. Contro l'Inter, che è più forte, ci sta avere un atteggiamento di questo tipo. Ora però deve esserci l'obiettivo di tornare a giocare a un certo livello.

Arbitraggio? La grande colpa di Rapuano questa sera è stata quella di aver cambiato completamente metro di arbitraggio: nel primo tempo ha provato a gestire, mentre nella ripresa ha iniziato ad ammonire tutti dopo aver capito che la gara poteva sfuggirgli di mano. L'espulsione di Simeone ha completamente cambiato l'inerzia di una partita già sbilanciata.

Penso e spero che il mercato sia molto di prospettiva, visto che nessuno dei giocatori al momento arrivati ti aggiunge qualcosa. Se c'è stata un'indicazione di Mazzarri? Ad oggi è difficile dire chi sarà l'allenatore del Napoli l'anno prossimo, l'attuale tecnico merita rispetto perché l'obiettivo Champions è alla portata. E' inevitabile che però ci siano delle riflessioni sull'argomento".