Sky, Modugno: "Ho un figlio di colore, aveva gli occhi lucidi! Acerbi si vergogni due volte"

Da domenica sera, da Inter-Napoli, a tener banco è (a giusta ragione) l'insulto razzista di Acerbi nei confronti di Juan Jesus. Ieri sera il difensore brasiliano, via Instagram, ha fatto chiarezza dopo il "tentativo" di scuse del difensore dell'Inter:

Acerbi mi ha detto: “Vai via nero, sei solo un ne*ro”. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: “per me negro è un insulto come un altro”.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto sul tema ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live:

"Se tutto verrà accertato si vergogni due volte, Acerbi: per quello che ha detto e per aver cercato alibi che non possono esistere. Io ho un figlio di colore e ieri guardava la partita con uno stato d'animo che non tutti possono capire, con gli occhi lucidi di chi dice: papà, ancora?

Purtroppo, viviamo in un paese razzista, in un mondo razzista. E' una cosa che non possiamo sottovalutare mai e che non va sottovalutata mai, come qualcuno che dice che si tratta di goliardia o di epiteti generici. E’ una questione indegna e vergognosa. Ci vuole la forza e il coraggio di denunciare e anche il coraggio di difendersi da certa gente".