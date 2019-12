Sky, Modugno: "Ho intervistato Milik: mi ha rivelato la cosa più importante da fare in questo momento"

Ultime calcio Napoli - Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Luperto e Manolas giocheranno contro il Sassuolo. Manolas vive un gran momento, con il Parma mi è piaciuto moltissimo ma con Kulusevski e Gervinho sarebbe stato difficile per chiunque. Con il Sassuolo le scelte sono obbligate, non c’è una vera e propria emergenza, i due centrali sono importanti. C’è voglia di reagire e di fare risultato. La squadre risente dei cattivi risultati, il momento è delicato e c’è consapevolezza. Ho sentito Milik prima, l’ho intervistato, mi ha detto che la cosa importante è fare risultato. Nel calcio ci sono dei momenti in cui le cose si mettono male, ma con le parole del presidente, del tecnico, ci sono i presupposti per tornare ad essere il Napoli. Nessuno di loro si riconosce in questo Napoli, in questa classifica”.