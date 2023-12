Sky, Modugno: "Gaetano vice capitano col Frosinone, è stata una cosa voluta fortemente da Di Lorenzo e Mario Rui!"

Francesco Modugno, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato della pesante sconfitta rimediata dal Napoli in Coppa Italia contro il Frosinone e della gara che gli azzurri giocheranno sabato sera in campionato contro la Roma:



"La scelta di Gaetano come vice capitano contro il Frosinone? E' stata una cosa voluta fortemente da Di Lorenzo e Mario Rui, c'era anche un altro calciatore designato ma non ne farò il nome. Questo ragazzo, che è napoletano, ha talento ed è fortemente legato alla maglia meritava una condizione di questo tipo. Si è trattato di una bella storia dovuta anche alla sensibilità di due punti fermi dello spogliatoio.

La partita si è decisa sul calcio d'angolo conquistato rabbiosamente da Cheddira su una gestione non corretta di Ostigard, fino a quel momento gli azzurri avevano fatto la loro giusta partita nonostante non avessero brillato. La gestione di Mazzarri è stata di buon senso, perché diversi calciatori andavano cambiati.

Preso il gol dello svantaggio la squadra ha sbandato, anche il tentativo di recupero è stato fatto in modo frettoloso e la frenesia di chi aveva mentalmente incassato il colpo. Sul 2-0 poi la squadra azzurra è crollata in modo definitivo.

Di Lorenzo? Sta pagando un fisiologico logorio psico-fisico, che nell'arco di una stagione può generare anche partite storte e prestazioni non di livello. Lui ha abituato tutti a giocare tutte le gare ad alto livello, ma fisiologicamente andare sempre in campo comporta un calo delle prestazioni.

Mercato di gennaio? La società ha individuato la necessità di acquistare un difensore veloce. Mazzocchi? Il Napoli ha provato a fare uno scambio con Demme, ma questa trattativa si è subito arenata. Lui è il primo obiettivo degli azzurri ma preferisce giocare a sinistra pur essendo un destro.

Zielinski? C'è una proposta importante del Napoli, leggermente più bassa rispetto all'ingaggio attuale, penso che il calciatore abbia lusinghe forti a cui è difficile rinunciare. Lui ha rifiutato l'Arabia, ma non ha mai detto di voler restare a vita a Napoli.

Osimhen? Il suo rinnovo permetterà al calciatore di guadagnare di più e al Napoli di incassare di più dalla vendita, ma il suo prolungamento non deve interessare ai tifosi.

Contro la Roma, che ha qualche defezione e non sta benissimo, sarà importante l'aspetto della tenuta fisica. I giallorossi segnano tanto negli ultimi 15' e quindi bisognerà giocare con intensità fino all'ultimo".