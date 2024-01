Sky, Modugno: "Fiducia per il rinnovo di Politano! La verità su Mourinho al Napoli"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato di mercato, della vittoria del Napoli in Supercoppa contro la Fiorentina:

"Il rigore per la Fiorentina? La caduta di Ikoné è stata molto scenica. Mazzarri? Ha rispettato sé stesso, la sua storia e la sua idea di calcio. Va apprezzata anche la disponibilità della squadra nel cambio modulo, un esempio è Di Lorenzo. Se mi aspettavo una reazione di questo tipo? A volte c'è bisogno di tempo, la scelta di cambiare modulo era stata già fatta a Torino ma non poté essere applicata per il rosso a Mazzocchi. Zerbin? E' destinato al Frosinone, c'è già un accordo.

In occasione del 3-1 del Maradona, si colse il fallimento del progetto del Napoli. I viola dominarono in quella circostanza, stasera invece non hanno mai calciato in porta. Voglio sottolineare che poi Mazzarri ha ereditato, a differenza di Garcia, una squadra in netta difficoltà .

Rinnovo di Politano? Resto abbastanza positivo su questo argomento. Il mercato del Napoli, considerando le modalità di diverse operazioni, è proiettato ai prossimi quattro mesi.

Voci su Mourinho? Penso che oggi Walter Mazzarri e Napoli meritassero rispetto, poi c'è la cronaca e nel calcio si fanno delle riflessioni. Non è un allenatore da progetto Napoli dal punto di vista economico, soprattutto senza decreto crescita. Inoltre c'è il problema dell'acquisto di determinati calciatori. Anche comunicativamente è diventato più pesante, dunque difficile da gestire nell'ambiente azzurro. Infine, negli ultimi anni a Napoli la qualità del gioco è diventata un elemento di valutazione: ormai andare al Maradona è un po' come andare al San Carlo".