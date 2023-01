Sky, Modugno: "Ecco perchè Spalletti ha fatto giocare Rrahmani seppur non al top"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Canale 21:

"Rrahmani in campo contro l'Inter? Era clinicamente guarito, ha giocato con la Juve Stabia e ha fatto una settimana di allenamento regolare. In difesa Spalletti ha gerarchie chiare, per me la scelta di schierarlo a Milano nasce dal fatto che l'allenatore lo preferisce a Jesus e Ostigard anche se non al top. Il gol è una situazione particolare a campo aperto, con un cross perfetto di Dimarco e Di Lorenzo che resta 10 metri indietro. Il difensore era in difficoltà nel contrastare l'attaccante che va verso la porta, c'è l'errore ma la situazione è particolare. Dove ha pagato dazio il Napoli? Per gli azzurri era una partita importante, per gli avversari valeva una stagione. Non c'è stato l'atteggiamento della grande squadra e questa mancanza mi ha deluso. Da un punto di vista della condizione c'era carenza, ma ho qualche riserva visto che nel finale gli azzurri sono usciti fuori. I nerazzurri sono scesi in campo con la ferocia di chi si giocava tutto, mentre il Napoli aveva due risultati. I cartellini non sventolati ieri? Qualcosa a livello di gestione è mancato, l'arbitraggio di Sozza non mi ha convinto anche se non ha condizionato la gara. Raspadori è un attaccante che ha qualità, ma anche la quantità e la gamba di un centrocampista".