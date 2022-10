Sky, Modugno: "Ecco chi gioca contro la Cremonese, ci sono 2 opzioni concrete"

Francesco Modugno, giornalista Sky, presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo' ha parlato del successo del Napoli contro l'Ajax e della prossima gara di campionato contro la Cremonese. Queste le sue parole in trasmissione: "Le condizioni di Zielinski? In considerazione del fatto che ha giocato con l'Ajax e che anche in nazionale è stato impiegato per 180' con la nazionale polacca, a Cremona verrà risparmiato e al suo posto giocherà Ndombelé. Un giocatore della sua qualità va gestito. Il rinnovo di Meret solo di un anno? Il portiere aveva necessità di un adeguamento, che si è guadagnato sul campo. La durata ridotta è un modo gentile di darsi un altro anno. Differenze tra Olivera e Mario Rui? Il portoghese ha più tecnica e abilità in costruzione, mentre l'ex Getafe ha maggiore fisicità come visto anche ad Amsterdam. Formazione per la Cremonese? Ad oggi filtra poco, ma Ndombelé e Raspadori sono opzioni concrete, secondo me in attacco ci sarà Simeone e Osimhen entrerà nel finale. In difesa mi aspetto 1/2 cambi".