Sky, Modugno: “De Laurentiis molto preoccupato per questa situazione”

Francesco Modugno, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del momento del Napoli nel corso della trasmissione.

Queste le parole del giornalista: “Per quanto riguarda il Napoli e il suo momento, non ho dubbi sulla professionalità dei calciatori ma è ovvio che rispetto alla bellissima squadra dello scorso anno ci siano meno soluzioni. Se ADL è preoccupato per questa situazione? Molto.

Formazione per Braga-Napoli? Penso che un posto per Raspadori si proverà sempre a trovarlo”.