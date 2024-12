Sky, Modugno: "Danilo è un giocatore che piace a Manna e ha la benedizione di Conte"

Francesco Modugno, presente in studio durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Torino e delle due gare match che gli azzurri disputeranno contro la Lazio tra Coppa Italia e campionato.

"McTominay o Zielinski? Sono due calciatori paralleli che la tecnica non farà mai incontrare. Settimana scorsa ho detto, e lo confermo, che con la Roma ha fatto una delle peggiori prestazioni da quando è a Napoli. Non ha mai riempito l'area e nelle due situazioni di pericolo è venuto a mancare in copertura. Con il Torino ha fatto una gran bella gara ed è bello celebrarlo ed esaltarlo. Lui è un calciatore di struttura, quantità, mentalità e ferocia da Premier League. Porta le sue caratteristiche alla squadra, ma il livello dei giudizi e delle aspettative si è alzato facendolo passare per un profilo di mezzala di qualità. Ruolo che non lo rappresenta, lui è un tuttocampista.

La prestazione del Napoli a Torino rappresenta bene quello che è il lavoro nella fase difensiva. Per la nona volta gli azzurri non hanno subito gol, aspetto che denota la solidità e la compattezza. In fase di non possesso, sistemate le due situazioni di pericolo, la prestazione è stata pressocché perfetta. In zona offensiva, invece, per la prima volta si è creato tanto: io ho contato una decina di situazioni e occasioni potenzialmente da gol, poi Milinkovic-Savic è stato bravo e magari non è girata benissimo. Ieri in ogni caso, si sono viste la fase difensiva e la capacità della squadra di liberare il proprio talento. Si è attaccato anche in modo diverso, trovando soluzioni e linee di passaggio che prima non si provavano. Anche le prestazioni di Kvara e Lukaku sono state confortanti e incoraggianti. Il migliore in campo? A mio avviso è stato Rrahmani.

Parole di Conte nel post-gara sul mercato? Il Napoli prenderà un difensore. Danilo è un giocatore che piace al DS Manna e ha la benedizione di Antonio Conte, ma non sarà facile. In questo momento storico le concorrenti cercano di non rafforzarsi tra loro, Juventus e Napoli corrono per lo stesso obiettivo. Il brasiliano poi a Torino è un giocatore di esperienza e personalità, importante nelle dinamiche di gruppo. È il profilo che il Napoli ha individuato, con qualche altra opzione e alternativa. Verrebbe utilizzato come centrale alternativo a Rrahmani e Buongiorno, nel caso il giocatore 'sacrificato' per andare ai margini sarebbe Juan Jesus. Io non penso che l'allenatore ieri sentisse l'esigenza di mandare un messaggio alla società, ADL non ha bisogno di questo e sa che che tipo di allenatore prende quando ingaggia Antonio Conte. Si sa che prendi un vincente che ha certe idee, certe richieste, certi tormenti e un'ossessione per la vittoria. C'è stata semplicemente un'insostenibile leggerezza dell'euforia della vittoria, se sei Antonio Conte ti piace anche ribadire di esserlo. Lazio-Napoli? Allo stato attuale penso che il Napoli possa effettivamente cambiare l'intero undici, ma bisogna aspettare ancora un paio di giorni di allenamento. Domani c'è la conferenza di Conte e giovedì mattina si partirà in treno per Roma. La probabile formazione attuale sarebbe la stessa vista con il Palermo".