Sky, Modugno: "Cosa c’è dietro il ko del Napoli? Trend negativo ma ci sono fatti che hanno condizionato gli azzurri"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Cosa c’è dietro il ko del Napoli? Si analizza il trend che è certificato dai numeri, è negativo ma l’analisi non può prescindere da fatti contingenti che l’hanno condizionato: non sono alibi, ma dammi una squadra con Koulibaly, Fabian, Osijmhen e Insigne e dammene una senza questi quattro. Ieri è stata una partita clamorosa, quella con l’Empoli è stata grottesca ma ieri lo Spezia per la prima volta negli ultimi vent’anni ha vinto senza un tiro in porta. Tutte le partite hanno una storia, ma la verità è che con l’Atalanta c’era un quarto di Napoli e la prestazione fu fatta, con l’Empoli furono gli azzurri a fare la partita, con lo Spezia ci sono stati due gol annullati, e Lozano sbaglia sotto porta. L’analisi deve andare oltre il risultato: è mancata ritmo, intensità, lucidità, brillantezza e anche i giocatori”