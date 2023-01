Sky, Modugno: "Ci vuole un folle per andare a trovare qualcosa che possa mettere ansia al Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci vuole un folle per andare a trovare qualcosa che possa mettere ansia al Napoli, anche se l’imponderabile c’è sempre e non si può prevedere. Stellone? Mi ricordo un gol meraviglioso col Messina, l’ho anche conosciuto da allenatore a Frosinone ed è una persona gradevole. Mourinho parlava di stellone, io parlerei di stella cometa: è il bello anche dell’attesa, quando si dice che la bellezza quando si va in vacanza è anche il viaggio. E noi dobbiamo godercela, quell’attimo lì durerà poco mentre deve essere bello l’arrivarci”