Modugno: "Ci sono tanti giocatori che avvertono fastidi e dolori, la rifinitura di oggi sarà fondamentale"

Ultime calcio - Francesco Modugno, giornalista Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Modugno

"Ci sono tanti giocatori che avvertono fastidi e dolorini. Dopo 105 giorni, un giocatore che non si sente bene è condizionato. Il reparto più in emergenza, potenzialmente, è il centrocampo. Tutti possono essere disponibili, tutti possono essere out. Oggi la rifinitura sarà fondamentale".