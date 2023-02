Sky, Modugno: "Cessione Osimhen, ADL fissa il prezzo: per meno di quesa cifra non si tocca!"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, presente negli studi de 'Il Bello Del Calcio', ha analizzato la vittoria del Napoli contro lo Spezia e la stagione che stanno disputando gli uomini di Spalletti. Queste le parole del giornalista:

"Il Napoli è una squadra che fa paura e che capitalizza al massimo gli errori dell'avversario. Gli azzurri incutono timore nelle avversarie, anche nelle giornate in cui non è brillantissima possono permettersi di aspettare per poi colpire. Il Napoli già l'anno scorso poteva vincere il campionato, ma ci sono state anche delle situazioni sfortunate che non lo hanno permesso. L'anno scorso va detto che c'erano 5 contratti in scadenza, un fattore che incide nonostante l'autorevolezza e la stima che si provava per Spalletti. La squadra portava inoltre delle cicatrici dovute alle scorie del passato, un elemento che oggi si è rinforzato. Quando può arrivare lo Scudetto? Idealmente il Napoli l'ha quasi vinto nel 2018 con il gol di Koulibaly all'Allianz, vincere il tricolore a Torino sarebbe quasi un risarcimento danni. Osimhen? La sua cessione permetterebbe al Napoli di abbassare ancora il monte ingaggi. Un giocatore come lui è un lusso per il calcio italiano, considerando che mancano due anni alla scadenza del contratto devi cederlo oppure rinnovarlo a cifre altissime per il nostro movimento. ADL non lo cederà a meno di 150 milioni di euro. Il tifoso del Napoli, in questo momento, con molta maturità si sta godendo il momento nell'attesa che arrivi lo Scudetto. Il percorso Champions? La coppa non può diventare un obiettivo del Napoli, in Europa ci sono 4/5 squadre ingiocabili e più abituate. Con l'Eintracht è un turno alla portata, ma con il passaggio ai quarti bisognerà godersi quello che verrà".