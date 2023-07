Sky, Modugno: "Calenda ha lasciato Castel di Sangro. C'è bozza d'intesa per rinnovo Osimhen ma vanno sistemate alcune cifre"

Calcio Napoli - Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24:

"Calenda è andato via dal ritiro del Napoli in quel di Castel di Sangro. Il momento dell'annuncio è posticipato, ma non ci sono problemi. Il dialogo è sereno. La visita è servita a Calenda per affrontare con il suo assistito questioni legati a sponsor. Potenzialmente c'era tutto per arrivare alla firma, c'è una bozza d'intesa ma bisogna aggiustare i numeri come per l'ingaggio che potrebbe essere raddoppiato. Poi c'è il discorso legato alla clausola rescissoria che può essere superiore ai 100 milioni. Non ci sono particolari ansie perchè il mercato non sembra rispondere ai 200 milioni che ha dichiarato De Laurentiis".

Osimhen è sereno e coinvolto nel progetto. Rinnovi di questo tipo sono strutturati e laboriosi. A breve potrebbe tornare nuovamente Calenda per un aggiornamento qui a Castel di Sangro. La visita di ieri è stata interlocutoria".