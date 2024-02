Sky, Modugno: "Apprezzo De Laurentiis perché ha avuto il coraggio di fare una cosa"

Francesco Modugno, intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato della conferenza stampa di ADL e del prossimo match di campionato tra Napoli e Milan:



"La conferenza di ieri è stata fatta soprattutto per i tifosi, i giornalisti presenti erano un tramite per la gente. Riconosco gli errori fatti ma io apprezzo ADL perché ha avuto il coraggio di prendersi delle responsabilità. In questo momento è un presidente in difficoltà e per questo non me la sento di attaccarlo, nel calcio capita di sbagliare una stagione. Il rapporto con Spalletti era ormai sfilacciato, la PEC è stato solo un passaggio formale tra le parti. Non c'erano i presupposti per andare avanti nel rapporto. L'errore più grande che lui si riconosce è quello di non essersi imposto nonostante il no dell'allenatore, ma nel calcio non si trattiene nessuno controvoglia.

Successore di Spalletti? Il Napoli ha dovuto accontentarsi di ciò che offriva il mercato, De Laurentiis ha parlato con tanti allenatore ma per motivi diversi hanno detto tutti di no, Garcia è stata una scelta abbondantemente di ripiego. Per quanto riguarda Mazzarri, sarebbe meraviglioso se riuscisse a insinuare un dubbio in ADL. Magari dietro la spinta di una volontà popolare.

Milan? Non so se sarebbe l'ipotesi migliore, ma al momento la scelta di Mazzarri va verso la difesa a tre. L'idea sarebbe quella di giocare lo stesso con coraggio, per questo mi aspetto un Di Lorenzo propositivo".