Sky, Minotti: "Il Napoli ha sprecato tantissimo, ho visto dei disastri dopo l'espulsione. Il gol divorato da Zielinski poteva cambiare la partita"

Lorenzo Minotti di Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha creato tanto con lo Spartak Mosca. Zielinski si è divorato il gol del 2-0 che avrebbe cambiato la partita. Il Napoli ha sprecato tanto ed è stato in diversi momenti molto rinunciatario, ha atteso troppo lo Spartak Mosca. Dopo l’espulsione ci sono stati tanti disastri sulle corsie laterali da parte del Napoli. Mi sono arrabbiato per quanto il Napoli ha sprecato".