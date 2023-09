Sky, Marchetti: "Rinnovo Osimhen, non ci sono contrasti tra le parti! Ecco chi ha il coltello dalla parte del manico"

Notizie calcio. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando anche del calciomercato del club di De Laurentiis:

Sul rinnovo di Osimhen

“Al momento non ci sono stati contrasti tra le due parti, ma il coltello dalla parte del manico ce l’ha Osimhen. De Laurentiis sa benissimo che questo contratto va rinnovato per evitare i malumori del ragazzo e per evitare di perdere dei soldi. Anche Kvaratskelia, come il nigeriano, merita il rinnovo, proprio per il bene stesso del Napoli”.