Sky, Marchetti: "L'effetto Maradona non ha funzionato: è addio scudetto"

Luca Marchetti, giornalista Sky, ospite nell’editoriale di TMW Radio:

Il Napoli è fuori dalla lotta scudetto?

“Sì, anche per una questione mentale. L’effetto Maradona ha funzionato al contrario. Quando poteva accorciare dalla vetta, con due partite di seguito in casa, non è riuscito a fare più di un punto contro due squadre comunque molto forti, Fiorentina e Roma. È come se ci fosse una ‘maledizione’, passatemi il termine, quando gioca nel proprio stadio, penso anche alle partite con Spezia ed Empoli”.

Il ciclo di Gasperini a Bergamo è finito?

“Non credo sia in discussione. I cicli finiscono, ma si può ripartire con un allenatore che ha dimostrato di essere all’altezza. L’asticella sull’Atalanta si è alzata, lecito quindi fare qualche critica se non dovesse centrare l’Europa”.