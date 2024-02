Sky, Marchetti: “Erede di Osimhen? Il Napoli ha un sogno proibito per l’attacco”

Napoli Calcio - Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del calciomercato del Napoli in particolare dell'erede di Victor Osimhen:

"David è un ottimo giocatore, non a caso Inter e Juventus lo hanno seguito per diverso tempo, però costa abbastanza. Zirkzee, in questo momento, è il sogno proibito di tutti ed anche il Napoli è interessato, ma la situazione contrattuale è particolare: c'è un'opzione abbastanza complessa a favore del Bayern, che può averlo pareggiando altre offerte. Il giocatore olandese avrà la fila fuori la porta e quindi avrà la possibilità di scegliere".