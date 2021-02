Napoli - Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha parlato di Victor Osimhen e del Napoli dopo la gara persa con il Granada: "Napoli deludente. La cosa che continuo a non vedere nel Napoli sono i leader e uomini che si assumano i rischi e le responsabilità del ruolo da trascinatore quando le cose non vanno bene. Osimhen? Non so se possiamo usare la parola caso perché le giustificazioni ci sono, ma da lui ci si aspetta molto di più".