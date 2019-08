Matteo Marani, editorialista Sky, dopo l'acquisto di Hirving Lozano ha dichiarato ai microfoni dell'emittente satellitare: "Lozano è un acquisto molto interessante, un giocatore forte. Ancelotti lo può utilizzare in più ruoli, ma partirà dalla fascia destra dietro la punta. E' nel pieno, ha forza e capacità per fare bene. E' un acquisto importante che sicuramente migliora il Napoli. Icardi? Darebbe una spinta importante, sarebbe quello che fu Batistuta per la Roma".