Napoli - Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport ha parlato del momento del Napoli di Gattuso e di Osimhen: "Non so quante colpe abbia Gattuso in questa situazione. Ci sono sicuramente delle responsabilità, ma che devono avere quanto lui anche i calciatori. Su tutti quelle di Victor Osimhen. Va bene che è rientrato dopo molto tempo fuori, ma ma è rientrato da un mese e non ci sono le prestazioni. Non dico i gol, ma neanche le prestazione".