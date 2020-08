Sky, Mangiante: "Veretout-Napoli? È uno da Gattuso! La Roma a parte Zaniolo e Pellegrini valuta offerte"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Serie A? C’è una novità interessante, viene unita dopo anni la categoria arbitrale: potranno fischiare sia in Serie A sia in Serie B, negli ultimi anni erano divisi e mi risulta che a capo ci sarà Rizzoli con Morganti vice. Magari vedremo arbitri che faranno prima Napoli-Juventus e poi la settimana dopo arbitreranno in Serie B. Trattative di mercato tra Napoli e Roma con tanti nomi in ballo? Ero sempre stato freddo sull’ipotesi Veretout, in realtà negli ultimi giorni s’è modificata la questione e l’interesse: è una soluzione da tenere sott’occhio, soprattutto dopo la cessione di Allan all’Everton. Se arrivasse un’offerta congrua, attorno ai 30 milioni di euro, potrebbe essere presa in considerazione: è un giocatore da Gattuso, Veretout certe volte sembra essere uscito dalla Playstation per l’energia che mette in campo. La Roma a parte Zaniolo e Pellegrini valuta offerte per altri calciatori. Per ora la pista di mercato è legata a Riccardi, Under, Milik e Dzeko verso la Juventus: è una maxi operazione intrigante e difficile, ma non impossibile”