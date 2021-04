Giovanni Guardalà, giornalista, ha parlato a Sky Sport:

"Dopo la tanto discussa cena di mercoledì e la conseguente esclusione dai convocati per il derby di Torino, i tre bianconeri puniti sono rientrati in gruppo. Dybala, McKennie e Arthur hanno svolto questa mattina l’allenamento in gruppo col resto della squadra e se staranno bene torneranno a disposizione di Pirlo per la gara di mercoledì contro il Napoli".