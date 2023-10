Sky - Garcia sotto osservazione ma non a rischio, nervosismo in campo e insoddisfazione dei tifosi

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Napoli-Fiorentina 1-3 con Politano che si lamenta dopo il cambio? In campionato serviva un segnale dopo la sconfitta contro il Real Madrid, con cui si è giocato dignitosamente, oggi la fiorentina ha strameritato la vittoria nonostante l’occasione ad Osimhen sull’1-1. Era un segnale importante dopo il TikTok Gate, ma il Napoli non è venuto a capo di una partita in cui la Fiorentina ha fatto meglio. Nervosismo in campo e insoddisfazione dei tifosi, squadra fischiata ed il Napoli non trova continuità ed ha smarrito l’identità che ha portato allo scudetto: qui si parte da Benitez, poi Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti, c’è sempre stata una identità ben marcata che sembra smarrita vedendo i giocatori. La situazione non è semplice per Garcia, in questo momento non credo proprio che sia a rischio ma come nelle settimane passate è sotto osservazione: è innegabile, il Napoli è quinto e l’obiettivo minimo è il quarto posto, se continua così la riflessione va aperta. La domanda poi è chi prendere?”