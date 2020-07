Ultime notizie calcio Napoli – Lorenzo Fontani, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il VAR in Italia viene usato più che altrove e gli arbitri nostrano sono particolarmente decisionisti. La regola sul fallo di mano doveva chiarire alcuni punti oscuri. In Italia sono stati concessi 50 rigori per fallo di mano, 47 in Liga, mentre in Bundesliga sono stati concessi 18 penalty per tocchi di mano e 15 in Premier League”.