Sky, Di Bello: "Mi aspetto risposte da Osimhen, non può più sbagliare. Gattuso mi è piaciuto in conferenza, il gruppo è unito"

Leo Di Bello di Sky Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi sono piaciuti di aspetti che ha sottolineato Gattuso in conferenza, uno è l’unità di gruppo. Senza piena condivisione tra società, allenatore e calciatori non si può andare da nessuna parte, si è ritrovata compattezza con la vittoria della Juventus. Mi piace tanto il Napoli quando gioca con tranquillità e fluidità, c’è molta tecnica nel Napoli. Mi aspetto un grande Napoli e risposte importanti da Osimhen, ora tocca a lui”.