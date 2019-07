Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Elmas dà fisicità e maggiore solidità in mezzo al campo. Ancelotti credo voglia un collante tra i reparti in zona mediana. Il Napoli è una realtà più consolidata rispetto all'Inter e per questo motivo è in vantaggio secondo me sui nerazzurri”.