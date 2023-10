Sky, Costacurta: "Ecco cosa doveva fare il Napoli sul gol di Bellingham"

Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Real Madrid 2-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Al Napoli è mancato un centrocampista alla Cambiasso sul secondo gol, ovvero un giocatore che capisce il pericolo e fa fallo su Bellingham prima che entra in area di rigore. Anguissa poteva comportarsi meglio: avrebbe potuto fare qualcosa di più per fermare il centrocampista della squadra di Ancelotti. I difensori potevano fare poco, perché ormai Bellingham era in area di rigore".