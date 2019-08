Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dopo la fine di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sul 3-0 i tifosi della Juve, in senso irridente, hanno iniziato a cantare ‘’O surdato ‘nnammurato’. Mi piace pensare che il Napoli sia rientrato in partita in quel momento come reazione a quel coro dei tifosi bianconeri. La Juve ha meritato questa vittoria, Koulibaly ha rimesso tutto a posto”.