Ultime calcio - Ai microfoni di Sky, Paolo Condò ha parlato di Llorente:

"Llorente ha avuto dei problemi, ma non si capisce mai quando uno è guarito e non è considerato oppure non è ancora guarito. Llorente è uno dei 4 campioni del mondo, con Buffon, Pedro e Reina che giocano nel nostro campionato. Sta dimostrando di avere ancora benzina".