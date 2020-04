Sky, Condò: "Parole di Spadafora? Chiaro il suo intento punitivo verso la Serie !"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando la decisione del Governo di fermare la ripresa degli allenamenti. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Stiamo parlando di ripresa degli allenamenti, non dei campionati. E' chiaro che una cosa è finalizzata all'altra e che parlare di ripresa del campionato finché ci sono 500 morti al giorno non mi sembra il caso. Negli ultimi due giorni il numero è un po' sceso, ma certamente non al livello che ci aspettiamo e non so dire adesso, e nessuno può dirlo, se la ripresa sarà a metà giugno, a fine giugno, ad agosto o a settembre. Però nel frattempo bisogna lavorare per farsi trovare pronti e il calcio come le altre filiere sta lavorando per riprendere quando le cifre del contagio e dei deceduti caleranno in maniera vistosa dando la sensazione che una Fase 2 o 3 sta procedendo nella direzione in cui tutti noi sogniamo. Ieri però il Ministro Spadafora ha divaricato nettamente le posizioni tra il calcio di Serie A e il resto dello sport e ha vietato ai calciatori di allenarsi individualmente all'interno dei loro centri sportivi, dove sarebbero molto più controllati e sarebbe più facile osservare il distanziamento sociale. Ho la sensazione che oltre al discorso del protocollo medico ci sia un intento punitivo nei confronti del calcio di Serie A, il discorso è prettamente politico".