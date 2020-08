Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Immaginate come deve essere bello seguire questo Barcellona-Napoli per Diego Armando Maradona. Farà un tifo sfegatato per gli azzurri sia per i suoi trascorsi che perché tiene molto ad essere sempre indicato come il miglior argentino della storia”.