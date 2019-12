Sky, Condò: "I problemi principali Ancelotti li ha con Insigne, ADL deve scegliere tra il capitano e l'allenatore"

Paolo Condò, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Nelle ultime 48 ore, tutto quanto quello che ci è stato raccontato portava all’addio di Ancelotti ma ragionare davanti ad un risultato concreto è cosa diverso che ragionare in astratto. Questa squadra in Europa ha fatto il suo dovere ma è stata un disastro in campionato. De Laurentiis è molto creativo come presidente. I problemi principali Ancelotti credo li abbia con Insigne nello spogliatoio e per questo credo che De Laurentiis debba fare una scelta tra il capitano ed il suo allenatore”.