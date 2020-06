Sky, Condò: "Grazie a Gattuso nessuno vuole più andare via da Napoli"

Napoli - Paolo Condò, opinionista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita di Napoli-SPAL

"Quando Ancelotti viene esonerato, il Napoli è una rosa in apparente disfacimento tanto che con arrivo di Gattuso vennero presi calciatori come Demme, Lobotka e Petagna per sopperire alle probabili partenze. Adesso Mertens ha rinnovato e con lui si aspettano altri rinnovi a breve. Anche su Milik c’è qualche possibilità. Ovvio che qualcuno devi venderlo però il risultato di Gattuso è che nessuno vuole andare più via da Napoli".