Sky, Condò: "Consiglio dei saggi a Napoli? Niente di nuovo, lo faceva anche la Juventus con la famosa BBC"

Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita di Napoli-Real Madrid. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Quello che a Napoli viene chiamato ‘consiglio dei saggi’, è lo stesso che veniva chiamato BBC alla Juventus con Bonucci, Barzagli e Chiellini, questo per dire che non è niente di nuovo.

Le critiche a Rudi Garcia ad inizio stagione sono anche il prezzo da pagare che un allenatore paga nel momento in cui riceve in eredità una squadra vincente, come l’ha ricevuta lui. Garcia era in Arabia Saudita, quindi la sua carriera aveva preso una china in discesa, verso la conclusione. E’ stata la grande occasione del rientro per lui, quindi se la giochi bene. Secondo me, in questa ultima settimana ha cominciato a giocarsela meglio di come se l’era giocata all’inizio”.