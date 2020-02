Sky, Condò a CN24: "Il Napoli di Gattuso è meglio di quello visto ieri. Ha creato poco, ora Barcellona nettamente favorito. Mertens? Merita il rinnovo"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli di Gattuso è meglio di quello visto ieri sera. Senza palla gli azzurri hanno fatto molto bene in fase difensiva ma ha creato abbastanza poco per essere il turno casalingo di una gara andata e ritorno di Champions League. Ora il Barcellona è nettamente favorito. Il Tottenham, finalista in Champions League nella prossima stagione, non aveva molto in più rispetto a questo Napoli. La macchia è stata il campionato. Spero che Mertens possa rinnovare, attualmente è il giocatore più forte di questa squadra dopo la lunga eclissi di Koulibaly. E’ una persona sempre sorridente, dimostra coni fatti di amare Napoli e di star bene lì. E’ vero che Mertens sottolinea il fatto di essere il miglior marcatore della storia del Napoli, ma dall’altra parte il Napoli riflette perché ha 33 anni. Il club si aspetta equilibrio nella richiesta del calciatore mentre il giocatore vorrebbe un atto di riconoscenza”.