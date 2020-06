Sky, Compagnoni: "Szoboszlai sarebbe un grande colpo: queste le sue caratteristiche! Meret? ora bisogna dargli fiducia"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se arriva Szoboszlai è un grande colpo. E’ un calciatore completo: qualità, tecnica, struttura fisica, corsa, personalità. Il Napoli deve piazzare degli affari del genere. Meret ha un talento impressionante ma ora deve puntarci. Se non lo ritengono pronto, non c’è fiducia e quindi è giusto che vada. Punterei molto su di lui. Politano uomo in più per il finale di stagione? E’ forte, un giocatore importante. Nell’Inter non giocava perché nel 3-5-2 di Conte non c’era spazio per lui ma è tra i migliori nel suo ruolo in Italia. Lozano al momento è tagliato fuori e da quella parte c’è anche Callejon”.