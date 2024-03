Sky, Compagnoni: "Napoli-Juventus uno spot per il calcio italiano, una mossa al Maradona è stata geniale"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Juventus è stata bellissima, forse nel secondo tempo un po’ più nervosa ma ottima partita da entrambi: è stato uno spot per il calcio italiano. La mossa sul rigore è stata geniale, quando ho visto Raspadori arrivare sul pallone ho pensato che fosse entrato prima in area di rigore: mi era capitato già di vederlo con l’Inter e Dimarco contro l’Atalanta. Se il Napoli non avesse vinto, avrebbe complicato il discorso Champions League. Il Barcellona non mi sembra uno squadrone incredibile, il Napoli può giocarsela se tutti gli azzurri sono al top: anche Traorè, che ieri ha perso qualche pallone di troppo”