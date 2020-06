Sky, Compagnoni: "Napoli allo sbando con Ancelotti, Gattuso ha dato solidità, determinazione e organizzazione"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Hellas Verona – Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sottovalutato l’acquisto di Diego Demme che, per importanza, mi ricorda l’arrivo di Romano nel Napoli di Maradona. Ha dato equilibrio ed è diventato imprescindibile per Gennaro Gattuso. Il Napoli di Ancelotti aveva una voragine in quella zona di campo. Gli azzurri erano allo sbando tatticamente con Ancelotti ed è inspiegabile considerando il valore del tecnico, il calcio di Gattuso è solido, determinato ed organizzato. Ha fatto la gavetta tra Pisa, Palermo, Sion. Lozano paga di aver giocato a lungo in un ruolo non suo da attaccante centrale. E' un esterno”.