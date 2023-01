Sky, Compagnoni: "Leao meglio di Osimhen, grande occasione del Napoli con la Juve"

Maurizio Compagnoni di Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Grande occasione per il Napoli, vincendo con la Juventus metterebbe 10 punti di vantaggio. Mi aspetto un Napoli diverso contro la Juve rispetto quello di San Siro con l’Inter. Ci sta avere qualche problema alla prima partita dopo una lunga pausa e i carichi di lavoro pesanti. Non so che preparazione è stata fatta, ma non vanno sparate subito tutte le cartucce. Mi aspetto che il Napoli ritrovi la cattiveria agonistica che è venuta meno con l'Inter. Leao è sopra Osimhen al momento. Non condanniamo Kvara a fare sempre il fenomeno, anche Messi ogni tanto fa la partita normale. Non possiamo pretendere che Kvara prenda palla e ci aspettiamo di vederlo che entri fino in porta. Sono tantissimi i giocatori che possono incidere in Napoli Juve: Osimhen e Kvara e dall'altra parte dico Chiesa".