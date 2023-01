Sky, Compagnoni: "Inter-Napoli? Mi stizzisco quando sento dire una cosa sui tifosi azzurri"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Inter-Napoli? Vediamo come riprendono le squadre dopo la lunga pausa, inizia praticamente un nuovo campionato. Rispetto allo scorso anno l’assenza di Brozovic potrebbe pesare di meno in casa Inter, stavolta Calhanoglu si è adattato bene ma senza Marcelo comunque si perde qualcosa. Il vero competitor per lo scudetto? Il Napoli quest’anno è talmente più forte che deve solo gestire la pressione, non può certo vincerle tutte ma gestendo la pressione lo vedo forte: ci sono tanti fattori che spingono a pronosticare il Napoli, mi stizzisco quando sento dire che a Napoli i tifosi fanno rumore, ci sono gli elementi per dire che siete favoriti”