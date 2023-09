Sky, Compagnoni: "Frasi di De Laurentiis? Difficile interpretarle, magari era un messaggio riferito a..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Frasi di De Laurentiis? Difficile interpretarle, magari era un messaggio riferito al secondo tempo contro la Lazio. Dopo il ko c’è curiosità sulla reazione del Napoli, in modo da definirlo semplice incidente di percorso. Io farei giocare Lindstrom contro la Lazio: su Raspadori dico che mi piace molto, ma se devo farlo giocare esterno preferisco metterlo a sinistra. Elmas è una garanzia, Lindstrom però lo conosco bene da anni e pur non nascendo da esterno in Germania l’ha fatto ed è uno che ha gamba, tecnica, è sfrontato. Raspadori? Se si vede punta centrale non c’è spazio con Osimhen, e peraltro c’è anche Simeone. Se Garcia dovesse innamorarsene allora ci vorrà una soluzione coraggiosa e mettere Raspadori dietro Osimhen nel 4-2-3-1”