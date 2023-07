Sky - Cittadella, Marchetti ha rifiutato il Napoli: ADL gli aveva offerto il ruolo di ds

Durante la festa in casa Cittadella per festeggiare i 50 anni di storia del club, il giornalista Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena:

Lo stesso direttore conferma:

"E’ tutto vero, c’è stato un incontro nelle scorse settimane a Roma, negli uffici della Filmauro, ci sono stato una mezza giornata. È stata la prima volta faccia a faccia con il presidente, il quale mi ha confidato che il mio nome girava da una decina d’anni nel suo entourage. Mi sono sentito lusingato, ma gli ho fatto presente che per me Cittadella è Cittadella, qui ho legami molto forti, devo tutto alla famiglia Gabrielli, hanno avuto la forza di farmi sentire me stesso".