Sky, Caressa sullo stadio Maradona: "Andrebbe rifatto. Ci vuole rispetto per Maradona"

Fabio Caressa ha parlato del Diego Armando Maradona di Napoli sul proprio canale Youtube:

"Lo Stadio l'hanno un po' cambiato, ci sono stati degli anni ragazzi che pure per andare al bagno metteva paura anche a noi giornalisti. Vi dico questa caratteristica: per salire in tribuna stampa c'è solo l'ascensore a Napoli o forse c'è una scala ma è nascosta. Ci sono grandi misteri su quello che c'è dentro lo stadio di Napoli, ci sono delle storie, gente che s'è persa dentro lo stadio del Napoli. Napoli merita uno stadio diverso e poi soprattutto gli abbiamo messo il nome di Maradona adesso bisogna rifarlo un pochino".