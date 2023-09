Sky, Capello: "Il Napoli sta dimostrando un punto debole rispetto all'anno scorso"

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita di Braga-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Difficoltà di Garcia? Quando entri in una squadra che ha vinto il campionato, con un bellissimo calcio che mette in evidenza dribbling e fantasia dei calciatori, ora queste caratteristiche sembrano un po’ perse. Vediamo se la Champions fa tornare il Napoli dell’anno scorso, con Kvaratskhelia ed Osimhen determinanti che aiutano i compagni. L’unico punto debole è il non pressing che la squadra sta dimostrando”.