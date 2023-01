Sky, Camicioli: "Tutta l'Italia tifava contro il Napoli ma non mi aspettavo una sconfitta così"

Davide Camicioli, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Non mi aspettavo un Napoli così ma in questo mese mi aspetto di tutto per la condizione atletica e psicologica. Gli scudetti si vincono in tanti modi, niente è scontato. Poi se il tiro di Raspadori finiva in fondo al sacco, allora tutto era diverso, avremmo parlato di altro. Tutta l'Italia tifava contro il Napoli".