Sky, Camicioli: "Spalletti, allo Spezia lo chiamavano 'Cavallo Pazzo'. E' carico, vi rivelo cosa ha fatto Luciano con Del Piero e altri dopo il corso a Coverciano"

"Luciano Spalletti detto Cavallo Pazzo quando era calciatore. Era magro, capelli lunghi, trascinatore in campo e fuori del centrocampo dello Spezia. E' amato ancora oggi, ha tanti pregi. Come allena lui le squadre è unico, spero che a Napoli possa fare bene e far vedere un calcio spettacolare come sa fare. Aveva ragione su tutto, su Icardi, ha portato l'Inter in Champions e ha fatto bene alla Roma. E' carico. A Coverciano c'erano un po' di calciatori importanti che hanno fatto il corso: alla fine hanno fatto una cena a casa di Spalletti: una spaghettata e vino per tutti. Ha una grandissima voglia di allenare e rituffarsi nel calcio. Alla cena non so se ci fosse Pizarro ma c'erano tutti quelli del corso. Spalletti ama rapporti schietti e sinceri, anche con i calciatori. La cosa essenziale è che non pensa al proprio bene, ma a quello della squadra perchè vuole vincere".