Sky, Camicioli: "Osimhen più forte di Haaland: vincere a Napoli non è come vincere al City"

Davide Camicioli, giornalista Sky, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Garcia ha tutti i parametri per capire quali sono i giocatori nuovi da inserire o subentrare a gara in corso. Inizia un periodo molto intenso, con la Champions League da iniziare. Serve dargli ritmo e mentalità e lasciarli ambientare in un campionato diverso. Osimhen? Si costruisce le palle gol da solo. Con tutto il rispetto per il City, Osimhen è più forte di Haaland: Victor ha vinto a Napoli".