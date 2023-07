Sky, Camicioli: "Osimhen? De Laurentiis non vuole svenderlo, ma se arrivano 150mln cosa fate?"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rudi Garcia è stata una scelta molto ponderata, ha fatto bene a Roma e aveva un buon rapporto con i giocatori: ripetersi per il Napoli non è semplice, non è successo nell’ultimo quadriennio. Però l’arrivo del francese arriva grazie alla stima e all’unione di intenti con il presidente De Laurentiis, poi tutto dipenderà da come si chiuderà il mercato. Osimhen? De Laurentiis non vuole svenderlo, certe cifre erano impensabili anni fa ma se Tonali è stato valutato 80 milioni di euro allora il capocannoniere del campionato è giusto chiedere dai 150 milioni di euro in più: mettiamoci nei panni di De Laurentiis, se arriva una offerta del genere cosa fate? Non si può dire di no. De Laurentiis vuole dimostrare di essere un vincente, cambiano gli uomini ma non le strategie ed i risultati: Garcia torna dopo l’Arabia Saudita per consolidarsi con qualcosa di straordinario, i giocatori mi sembra che vogliano riconfermarsi”